La Fiorentina espugna Cremona ed ipoteca l' accesso alla finale di Coppa Italia

(4 - 2 - 3 - 1): Terracciano 6.5; Dodo 6.5, Martinez Quarta 6, Igor 6, Biraghi 6.5, Mandragora 6 (40' st Castrovilli sv), Amrabat 6.5, Ikone 5.5 (40' st Brekalo sv), Barak 6 (25' st ...LaSan Siro: Bonaventura gela l'Inter nel secondo tempoPrimo tempo giocato a buoni ritmi, dopo una prima fase di studio prima occasione per lacon un destro al volo di Castrovilli respinto in tuffo da Onana. Sulla palla vagante Bastoni tocca ...

La Fiorentina espugna Cremona e ipoteca la finale di Coppa Liberoquotidiano.it

CREMONA (ITALPRESS) – Finale se non ipotecata ormai molto vicina. Nella semifinale d’andata di Coppa Italia la Fiorentina si impone in maniera secca per 2-0 in casa della Cremonese e fa due grandi ...Cremonese (3-5-2): Sarr 6.5, Aiwu 4.5, Bianchetti 5 (18' st Sernicola 5.5), Vasquez 6, Pickel 5.5, Benassi 5.5 (31' st Lochoshvili 6), Castagnetti 5 (1' st Buonaiuto 5), Meite 5.5, Valeri 6, Tsadjout ...