La Fiorentina espugna Cremona e ipoteca la finale di Coppa

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 aprile 2023)(ITALPRESS) –se nonta ormai molto vicina. Nella semid'andata diItalia lasi impone in maniera secca per 2-0 in casa della Cremonese e fa due grandi passi avanti verso l'ultimo atto della competizione. Un gol per tempo allo Zini: prima Cabral e poi Jovic su rigore, spengono l'ardore di una Cremonese che, soprattutto nel secondo tempo, ha dato tutto per sistemare il passivo in vista del ritorno. Italiano fa rifiatare Saponara e Bonaventura, rispetto alla gara di San Siro, in favore di Barak e Gonzalez: formazione tipo, invece per la Cremonese, eccetto per Dessers. Due vittorie su due in campionato per lanelle sfide alla Cremonese in questo campionato, seppur con non poche difficoltà. Dopo alcuni problemi con ...