La Fiorentina batte la Cremonese e ipoteca la finale di Coppa Italia

Leggi su agi

(Di mercoledì 5 aprile 2023) AGI - Lavince 2-0 in casa dellanella semid'andata die mette una chiarasulla qualificazione alla finalissima. Allo Zini decidono il gol di Cabral nel primo tempo e il rigore di Nico Gonzalez nella ripresa, in occasione del quale Aiwu ha rimediato anche un cartellino rosso lasciando i grigiorossi in inferiorita' numerica. Si tratta della nona vittoria di fila in tutte le competizioni per la squadra di Vincenzono, gli uomini di Davide Ballardini invece, dopo i miracoli con Napoli e Roma, cadono per la prima volta nel torneo e ora sono costretti a un'impresa per recuperare lo svantaggio nel ritorno, in programma il 27 aprile al Franchi. In un avvio di gara divertente e vibrante, entrambe le formazioni ...