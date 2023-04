La disinformazione sulla carne «sintetica» (che in realtà è «coltivata») (Di mercoledì 5 aprile 2023) Circola un volantino di Coldiretti, associazione che nell’interesse dei suoi tesserati appoggia il Ddl contro il «cibo sintetico», con un elenco di affermazioni prive di fondamento. Il provvedimento del Consiglio dei Ministri, che vieta la produzione e vendita di «cibi sintetici» come le carni prodotte in laboratorio da cellule animali, è unico nel suo genere in Europa. Questo perché la carne coltivata dovrebbe prima essere approvata dagli enti competenti dell’Unione europea, come succede per tutti i nuovi prodotti che arrivano nel continente, i quali devono superare le consuete verifiche di sicurezza, cosa che stiamo ancora aspettando, come ha spiegato a Open Luigi De Nardo, fondatore del corso di laurea magistrale in Food Engineering del Politecnico di Milano, e come conferma il chimico e divulgatore Dario Bressanini su Instagram. Di fatto, il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 aprile 2023) Circola un volantino di Coldiretti, associazione che nell’interesse dei suoi tesserati appoggia il Ddl contro il «cibo sintetico», con un elenco di affermazioni prive di fondamento. Il provvedimento del Consiglio dei Ministri, che vieta la produzione e vendita di «cibi sintetici» come le carni prodotte in laboratorio da cellule animali, è unico nel suo genere in Europa. Questo perché ladovrebbe prima essere approvata dagli enti competenti dell’Unione europea, come succede per tutti i nuovi prodotti che arrivano nel continente, i quali devono superare le consuete verifiche di sicurezza, cosa che stiamo ancora aspettando, come ha spiegato a Open Luigi De Nardo, fondatore del corso di laurea magistrale in Food Engineering del Politecnico di Milano, e come conferma il chimico e divulgatore Dario Bressanini su Instagram. Di fatto, il ...

