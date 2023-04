La deputata Rachele Silvestri (FdI): “Costretta al test del Dna per mio figlio: dicevano che era di un politico” (Di mercoledì 5 aprile 2023) “Sono stata Costretta a fare il test di paternità per mio figlio di soli tre mesi. E il padre è proprio Fabio, il mio compagno. Naturalmente, non avevo dubbi. Perché, quindi, l’ho fatto? E, soprattutto, perché chiedo che venga riportata la notizia sui giornali?” Inizia così la lettera con cui la deputata Rachele Silvestri ha deciso di mettere a tacere le voci sulla presunta paternità del figlio di tre mesi, attribuita a un influente esponente del partito guidato da Giorgia Meloni. “Circa un mese fa, una persona amica mi racconta che gira la voce che il mio bambino non sarebbe figlio del mio compagno, ma di un politico molto influente di Fratelli d’Italia, a sua volta sposato”, ha scritto l’ex parlamentare del Movimento 5 stelle, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 5 aprile 2023) “Sono stataa fare ildi paternità per miodi soli tre mesi. E il padre è proprio Fabio, il mio compagno. Naturalmente, non avevo dubbi. Perché, quindi, l’ho fatto? E, soprattutto, perché chiedo che venga riportata la notizia sui giornali?” Inizia così la lettera con cui laha deciso di mettere a tacere le voci sulla presunta paternità deldi tre mesi, attribuita a un influente esponente del partito guidato da Giorgia Meloni. “Circa un mese fa, una persona amica mi racconta che gira la voce che il mio bambino non sarebbedel mio compagno, ma di unmolto influente di Fratelli d’Italia, a sua volta sposato”, ha scritto l’ex parlamentare del Movimento 5 stelle, ...

