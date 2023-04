La denuncia di Rachele Silvestri: "Costretta a fare il test di paternità per mio figlio" (Di mercoledì 5 aprile 2023) AGI - Un test di paternità per un bimbo di tre mesi per garantire che sia il figlio proprio del suo compagno. È la scelta di Rachele Silvestri, deputata FdI eletta nel 2019 nel Movimento 5 stelle per poi passare un anno dopo al gruppo Misto e aderire infine a Fratelli d'Italia, quando ancora "i sondaggi davano FdI a valori ben lontani da quelli attuali". Silvestri affida a una letta al Corriere della Sera la sua scelta di "non stare mai in silenzio", sottolinea citando Elie Wiesel, di fronte a una calunnia di che era rimbalzata tra chat fino a diventare notizia giornalistica, quella cioè che suo figlio fosse frutto di una reazione illegittima con un parlamentare del suo partito, relazione che le avrebbe garantito anche un posto in lista e l'elezione. "Quante volte il dono della ... Leggi su agi (Di mercoledì 5 aprile 2023) AGI - Undiper un bimbo di tre mesi per garantire che sia ilproprio del suo compagno. È la scelta di Rachele, deputata FdI eletta nel 2019 nel Movimento 5 stelle per poi passare un anno dopo al gruppo Misto e aderire infine a Fratelli d'Italia, quando ancora "i sondaggi davano FdI a valori ben lontani da quelli attuali".affida a una letta al Corriere della Sera la sua scelta di "non stare mai in silenzio", sottolinea citando Elie Wiesel, di fronte a una calunnia di che era rimbalzata tra chat fino a diventare notizia giornalistica, quella cioè che suofosse frutto di una reazione illegittima con un parlamentare del suo partito, relazione che le avrebbe garantito anche un posto in lista e l'elezione. "Quante volte il dono della ...

