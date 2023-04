La custode dei segreti, romanzo d’esordio di Sally Page: perché leggerlo (Di mercoledì 5 aprile 2023) Janice colleziona storia ed è la protagonista de La custode dei segreti, romanzo d’esordio di Sally Page diventato rapidamente un caso editoriale sui social. Grazie a Newton Compton Editori, è disponibile anche in Italia. “Forse a volte l’importante nella vita non è avere una storia, ma avere un momento perfetto“. E se lo dice una collezionista di storie, dovrà pur valere qualcosa. Sally Page debutta nel mondo dell’editoria con La custode dei segreti, un romanzo suggerito soprattutto a chi ha apprezzato particolarmente Cambiare l’acqua ai fiori di Valérie Perrin oppure L’eleganza del riccio di Muriel Barbery. La custode dei segreti. Crediti: Newton Compton Editori – ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 5 aprile 2023) Janice colleziona storia ed è la protagonista de Ladeididiventato rapidamente un caso editoriale sui social. Grazie a Newton Compton Editori, è disponibile anche in Italia. “Forse a volte l’importante nella vita non è avere una storia, ma avere un momento perfetto“. E se lo dice una collezionista di storie, dovrà pur valere qualcosa.debutta nel mondo dell’editoria con Ladei, unsuggerito soprattutto a chi ha apprezzato particolarmente Cambiare l’acqua ai fiori di Valérie Perrin oppure L’eleganza del riccio di Muriel Barbery. Ladei. Crediti: Newton Compton Editori – ...

