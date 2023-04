La crostata con crema pasticcera e con una leggera frolla allo yogurt (Di mercoledì 5 aprile 2023) La crostata con crema pasticcera e frolla allo yogurt: che bontà! Il dolce che ti presentiamo oggi è una crostata morbida con crema pasticcera e frolla allo yogurt. La frolla che forma la base di questo dolce non contiene né olio né burro. Al loro posto lo yogurt, che la rende morbida e leggera. Dal lato golosità, la crema pasticcera assolve al compito come meglio non si potrebbe. Ma veniamo alla ricetta. La crostata con crema pasticcera e frolla allo yogurt: che bontà! Gli ingredienti Per 8 persone ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 5 aprile 2023) Lacon: che bontà! Il dolce che ti presentiamo oggi è unamorbida con. Lache forma la base di questo dolce non contiene né olio né burro. Al loro posto lo, che la rende morbida e. Dal lato golosità, laassolve al compito come meglio non si potrebbe. Ma veniamo alla ricetta. Lacon: che bontà! Gli ingredienti Per 8 persone ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... itssusanne_ : In attesa di provare il nuovo McFlurry ho sfornato questa bella crostata con nutella e pistacchio - lamiabuonaforc2 : Cari amici oggi per voi la CROSTATA CON FROLLA VELLUTO, una ricetta fantastica che non potete assolutamente perdere… - Cristina64blog : Crostata di Pasta Sfoglia con Marmellata - Melizieincucina : Crostatine nutella e confettura senza glutine con frolla di farina di riso. Semplici e fragranti diventeranno colaz… - Melizieincucina : Crostata di farina di riso a colazione o merenda, conquisterà grandi e piccini, adatta a chi è intollerante al glut… -