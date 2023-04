La cosa peggiore di Ted Lasso 3 è proprio Ted Lasso (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ted Lasso 3 ha segnato un passo avanti per la serie Apple tv+. L'inquietante valle dei club della Premier League che giocavano senza le loro maglie, i loro stadi e i loro loghi è quasi sparita grazie al nuovo accordo di licenza dello show, anche se è strano che il West Ham sia riposizionato come un inseguitore del titolo (come nei desideri del suo allenatore, David Moyes). La storia dell'ascesa del Richmond è molto più avvincente di quella della sua caduta; nella terza e ultima stagione di Lasso immaginavamo un'impennata verso il titolo simile a quella del Leicester, e finora la serie non ha deluso, con l'aggiunta di Zava, pazzo amalgama di Ibra-Ronaldo che ha rotto la catena di implacabile sfortuna del club. La parte meno interessante della serie, tutto sommato, è rimasta la stessa dal suo debutto nel 2020. Ovvero ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ted3 ha segnato un passo avanti per la serie Apple tv+. L'inquietante valle dei club della Premier League che giocavano senza le loro maglie, i loro stadi e i loro loghi è quasi sparita grazie al nuovo accordo di licenza dello show, anche se è strano che il West Ham sia riposizionato come un inseguitore del titolo (come nei desideri del suo allenatore, David Moyes). La storia dell'ascesa del Richmond è molto più avvincente di quella della sua caduta; nella terza e ultima stagione diimmaginavamo un'impennata verso il titolo simile a quella del Leicester, e finora la serie non ha deluso, con l'aggiunta di Zava, pazzo amalgama di Ibra-Ronaldo che ha rotto la catena di implacabile sfortuna del club. La parte meno interessante della serie, tutto sommato, è rimasta la stessa dal suo debutto nel 2020. Ovvero ...

La cosa peggiore di "Ted Lasso 3" è proprio Ted Lasso GQ Italia

La cosa peggiore di Ted Lasso 3 è proprio Ted Lasso

Ted Lasso 3 ha segnato un passo avanti per la serie Apple tv+. L'inquietante valle dei club della Premier League che giocavano senza le loro maglie, i loro stadi e i loro loghi è quasi sparita grazie ...