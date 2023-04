La compagna di Elly Schlein sulle foto rubate | “Vittima di outing | rivelare orientamento sessuale è scelta personale”

(Di mercoledì 5 aprile 2023) “Un atto ingiusto, si chiama. Io ne son stata travolta, ma per fortuna non annichilita”. Parole di Paola Belloni, ladi. Due settimane dopo la pubblicazione su Diva e Donna, settimanale di gossip del gruppo Cairo, delleche la ritraevano accanto alla neo-segretaria del Pd, Belloni ha deciso di intervenire. Un lungo post, sulla sua pagina Instagram. Comincia con una citazione della: “Non mi hanno vista arrivare e quindi hanno tirato fuori i teleobiettivi”. Rivolgendosi direttamente agli autori del servizio di gossip (menzionati tramite schwa: “car* giornalist* di Diva e Donna”), Belloni scrive che “comunicare a mezzo stampa l’intimità affettiva di una persona è un atto ingiusto e si chiama. Io ne ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : La compagna di Elly Schlein contro le loro foto rubate, l'attacco di Paola Belloni: «Travolta da un outing ingiusto» - infoitinterno : Paola Belloni, la compagna di Elly Schlein vs. Diva e Donna: 'Il vostro un atto ingiusto, si chiama outing' - infoitinterno : La compagna di Elly Schlein contro le foto rubate. Paola Belloni: “Travolta ingiustamente” - DrApocalypse : Paola Belloni, la compagna di Elly Schlein vs. Diva e Donna: 'Il vostro un atto ingiusto, si chiama outing' - Open_gol : Dopo un lungo e serio post, la 28enne chiude con una battuta rivolta agli autori del servizio di gossip: «Avete reg… -

Interviene con un duro attacco su Instagram Paola Belloni ,diSchlein , dopo la pubblicazione su Diva e Donna di alcune foto che la ritraevano accanto alla segretaria del Pd. E parte citando proprio la sua: "'Non mi hanno vista arrivare'..."Un atto ingiusto, si chiama outing . Io ne son stata travolta, ma per fortuna non annichilita". Parole di Paola Belloni , ladiSchlein . Due settimane dopo la pubblicazione su Diva e Donna , settimanale di gossip del gruppo Cairo, delle foto rubate che la ritraevano accanto alla neo - segretaria del Pd, ...Lo scrive su Instagram Paola Belloni, ladiSchlein, a proposito delle foto 'rubate' della coppia e pubblicate sul settimanale 'Diva e donna'. "In Italia non abbiamo il matrimonio ...

Paola Belloni, fidanzata di Elly Schlein, contro le foto rubate: «Si chiama outing e io ne sono stata travolta» Vanity Fair Italia

Elly Schlein compagna foto: lo sfogo di Paola dopo la paparazzata di Diva e Donna con un post sul suo profilo Instagram.'Comunicare a mezzo stampa l’intimità affettiva di una persona è un atto ingiusto e si chiama outing. Io ne son stata travolta, ma per fortuna non annichilita, perché ho una rete amicale e familiare c ...