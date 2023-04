La Cassazione: “Se un genitore non versa l’assegno di mantenimento per il figlio devono farlo i parenti stretti”. Come i nonni (Di mercoledì 5 aprile 2023) Se un genitore è inadempiente, sono i parenti stretti a dover versare l’assegno di mantenimento per il figlio e tra questi ci sono i nonni: lo ha deciso una sentenza della Cassazione che si è pronunciata su un caso di Velletri. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, il caso ha visto protagonista un padre separato, che nel 2010, all’epoca dei fatti, viveva con i suoi genitori e non contribuiva al mantenimento del figlio. Il tribunale aveva quindi disposto che fossero i nonni paterni a occuparsi del sostentamento del nipote, pagando 200 dei 350 euro stabiliti Come quota di mantenimento durante la separazione, a causa dell’inottemperanza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Se unè inadempiente, sono ia doverrediper ile tra questi ci sono i: lo ha deciso una sentenza dellache si è pronunciata su un caso di Velletri. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, il caso ha visto protagonista un padre separato, che nel 2010, all’epoca dei fatti, viveva con i suoi genitori e non contribuiva aldel. Il tribunale aveva quindi disposto che fossero ipaterni a occuparsi del sostentamento del nipote, pagando 200 dei 350 euro stabilitiquota didurante la separazione, a causa dell’inottemperanza ...

