La Cassazione: «Se l’ex marito non versa l’assegno di mantenimento al figlio lo facciano i parenti» (Di mercoledì 5 aprile 2023) Se l’ex marito non è in grado di versare l’assegno di mantenimento per il figlio lo devono fare i parenti stretti. Tra cui i nonni. È la nuova sentenza della Cassazione, che stavolta è intervenuta su un caso a Velletri. La storia comincia nel 2010 quando il tribunale impone ai nonni paterni di contribuire al mantenimento del nipote che il padre separato non sta versando. L’uomo all’epoca viveva con i genitori. E il giudice ha imposto ai nonni di pagare 200 dei 350 euro stabiliti come mantenimento durante la fase della separazione. Il Messaggero racconta che la decisione è maturata per l’inadempienza del padre. I nonni si sono opposti in appello, ma il tribunale ha dato loro ancora una volta torto. ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 aprile 2023) Senon è in grado dirediper illo devono fare istretti. Tra cui i nonni. È la nuova sentenza della, che stavolta è intervenuta su un caso a Velletri. La storia comincia nel 2010 quando il tribunale impone ai nonni paterni di contribuire aldel nipote che il padre separato non stando. L’uomo all’epoca viveva con i genitori. E il giudice ha imposto ai nonni di pagare 200 dei 350 euro stabiliti comedurante la fase della separazione. Il Messaggero racconta che la decisione è maturata per l’inadempienza del padre. I nonni si sono opposti in appello, ma il tribunale ha dato loro ancora una volta torto. ...

La Cassazione: "Se l'ex marito non versa l'assegno di mantenimento al figlio lo facciano i parenti" Se l'ex marito non è in grado di versare l'assegno di mantenimento per il figlio lo devono fare i parenti stretti. Tra cui i nonni. È la nuova sentenza della Cassazione, che stavolta è intervenuta su un ...