La barbarie del politicamente corretto annulla la vera civiltà (Di mercoledì 5 aprile 2023) Arrivano segnali inquietanti dal mondo anglosassone, tra statue «pornografiche» di Michelangelo e purghe nei corsi sul Rinascimento. Si corregge persino il luogo di nascita in nome dell'inclusività. E la vecchia Europa rimane un baluardo contro un nuovo fanatismo. Non è vero che nei musei americani ci sono dipinti di Botticelli, di Tiziano, sculture di Michelangelo, Bernini, Canova. Non è vero e non si può credere che in Florida vi siano musei di arte occidentale come il John and Mable Ringling Museum, di Sarasota, pieno di nudi maschili e femminili, dove studenti e genitori abbiano visto i capolavori dell'arte italiana ed europea, ispirati da Michelangelo, da Raffaello e da Tiziano. C'era arrivata notizia della follia dell'abolizione del corso sul Rinascimento all'Università di Yale, che ospita un meraviglioso museo di primitivi italiani. Per fortuna la percentuale dei candidati agli ...

