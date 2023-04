La Banca di Credito Popolare conferma il dividendo. Approvato il Progetto di Bilancio 2022 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il Consiglio di amministrazione della Banca di Credito Popolare, presieduto da Mauro Ascione, ha confermato, nella seduta del 30 marzo scorso, i dati preliminari già approvati lo scorso 8 marzo, approvando il Progetto di Bilancio dell’esercizio 2022, in accordo con la proposta di assegnazione del dividendo, che sarà portata in approvazione dell’Assemblea dei Soci convocata i prossimi 29 aprile e 7 maggio. Lo comunica l’Istituto, aggiungendo che “il Progetto di Bilancio, che sarà anch’esso sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci, chiude con un utile netto di euro 5,3 milioni e indici di solidità patrimoniale, che esprimono un CET 1 e un TCR Phased-in al 15,56% (15,27% Fully Loaded), valori superiori al ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il Consiglio di amministrazione delladi, presieduto da Mauro Ascione, hato, nella seduta del 30 marzo scorso, i dati preliminari già approvati lo scorso 8 marzo, approvando ildidell’esercizio, in accordo con la proposta di assegnazione del, che sarà portata in approvazione dell’Assemblea dei Soci convocata i prossimi 29 aprile e 7 maggio. Lo comunica l’Istituto, aggiungendo che “ildi, che sarà anch’esso sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci, chiude con un utile netto di euro 5,3 milioni e indici di solidità patrimoniale, che esprimono un CET 1 e un TCR Phased-in al 15,56% (15,27% Fully Loaded), valori superiori al ...

