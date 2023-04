Kit Harington si unisce al cast della terza stagione di Industry

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Kitsi è unito aldi, la serieHBO: la produzione inizierà questo mese nel Regno Unito Kitsialdi, la serie prodotta dalla HBO in collaborazione con BBC, tramite Bad Wolf. Noto per il ruolo di Jon Snow ne Il Trono di Spade, l'attore sarà Henry Muck, Amministratore Delegato e fondatore di Lumi, una società di energia tecnologica verde che sta per diventare pubblica. Deadline, che ha appreso la notizia in esclusiva, scrive che Kitarriverà sul setdinelle prossime settimane. Le riprese ...

Nessun mantello per riscaldarsi nel gelo della Barriera ma un elegante completo per mimetizzarsi tra i colletti bianchi dell'alta finanza. Kit Harington, noto per il ruolo di Jon Snow ne Il Trono di Spade, torna a recitare in una serie HBO, seppur in tutt'altro contesto. L'attore ricoprirà un ruolo nella terza stagione di Industry, la serie prodotta da HBO in collaborazione con BBC, tramite Bad Wolf. La star di Game of Thrones avrà la parte di Henry Muck, il CEO e fondatore di Lumi, una società di energia tecnologica verde che sta per diventare pubblica.

L'interprete di Jon Snow si allontana dal fantasy e interpreta un uomo d'affari nei nuovi episodi della serie ambientata nel mondo degli investimenti.Quattro anni dopo la fine di Game of Thrones Kit Harington torna su HBO, ma non per il sequel su Jon Snow!