Kilometro Rosso | torna l’Innovation Run | il 16 aprile i big nel polo dell’innovazione

Tra essi brilla, e non solo per ilfuoco della struttura lunga 1.000 metri, il bergamasco, 2.500 fra addetti e ricercatori, 77 aziende, 750 brevetti depositati, 172 milioni ...Sempre a Colognola siamo al lavoro per realizzare e connettere percorsi di mobilità dolce che colleghino il quartiere con ile Stezzano da una parte, con il quartiere di San Tomaso de'...Dal 2 al 25 maggio nelle due città andranno in scena incontri ed eventi promossi da CSMT Innovative Contamination Hub eInnovation District. Si parlerà di scienza, tecnologia, arte, ...

Innovation Run: Super Cast al Kilometro Rosso Fidal Lombardia

Attesi grandi nomi. La sottosegretaria regionale con delega a Sport e Giovani Lara Magoni alla presentazione dell’edizione 2023 dell’Innovation Run, al via il 16 aprile con partenza e arrivo ...Prosegue il mercato agricolo "Agri Market", che vede la collaborazione tra Kilometro Rosso e DessBg. L’iniziativa nasce con la finalità di contribuire alla valorizzazione di un’economia più sostenibil ...