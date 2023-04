Kiev e immigrazione, il doppio filo tra Spagna e Italia (Di mercoledì 5 aprile 2023) È il doppio fil rouge su Ucraina e immigrazione a tenere banco in occasione dell’incontro a Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni e il presidente del Governo spagnolo Pedro Sanchez. Un’occasione non solo di scambio di vedute, ma di consapevolezze comuni con all’orizzonte l’obiettivo del prossimo consiglio europeo di giugno in cui sarà necessario compiere dei passi in avanti. Se da un lato la Spagna ha visto abbassarsi il numero degli arrivi sulle proprie coste, dall’altro l’emergenza tunisina che impatta sull’Italia e la necessità di non spegnere le attenzioni (anche militari) sul teatro di guerra ucraino rappresentano un terreno comune su cui far camminare le relazioni italo-iberiche. Lo hanno ribadito i due leader, sia in relazione ad un “un rapporto che intendiamo rafforzare: siamo pronti a lavorare insieme per tutto ... Leggi su formiche (Di mercoledì 5 aprile 2023) È ilfil rouge su Ucraina ea tenere banco in occasione dell’incontro a Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni e il presidente del Governo spagnolo Pedro Sanchez. Un’occasione non solo di scambio di vedute, ma di consapevolezze comuni con all’orizzonte l’obiettivo del prossimo consiglio europeo di giugno in cui sarà necessario compiere dei passi in avanti. Se da un lato laha visto abbassarsi il numero degli arrivi sulle proprie coste, dall’altro l’emergenza tunisina che impatta sull’e la necessità di non spegnere le attenzioni (anche militari) sul teatro di guerra ucraino rappresentano un terreno comune su cui far camminare le relazioni italo-iberiche. Lo hanno ribadito i due leader, sia in relazione ad un “un rapporto che intendiamo rafforzare: siamo pronti a lavorare insieme per tutto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... luca_bernaroli : RT @giubileif: Sono in Bulgaria dove domani si terranno le elezioni nazionali, le quinte in due anni, importanti anche per l’Ue. I principa… - giubileif : Sono in Bulgaria dove domani si terranno le elezioni nazionali, le quinte in due anni, importanti anche per l’Ue. I… -

Nato, piano di aiuti militari pluriennale a Kiev - Europa Agenzia ANSA Vertice europeo: subito armi e munizioni a Kiev, poi patto di stabilità e immigrazione Differenti invece le posizioni su migranti e patto di stabilità con la premier Meloni che auspica passi avanti sull'immigrazione e attacca sulle regole di bilancio: "Serve una governance più attenta ... Nato, piano di aiuti militari pluriennale a Kiev BRUXELLES - Nel corso del Consiglio atlantico di oggi gli alleati "hanno deciso di offrire un programma di sostegno pluriennale all'Ucraina, in modo da rafforzare le forze armate di Kiev ... si è ... Differenti invece le posizioni su migranti e patto di stabilità con la premier Meloni che auspica passi avanti sull'immigrazione e attacca sulle regole di bilancio: "Serve una governance più attenta ...BRUXELLES - Nel corso del Consiglio atlantico di oggi gli alleati "hanno deciso di offrire un programma di sostegno pluriennale all'Ucraina, in modo da rafforzare le forze armate di Kiev ... si è ...