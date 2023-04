Kena Mobile, offerta da non perdere con giga quasi gratis (Di mercoledì 5 aprile 2023) TecnoAndroid Kena Mobile è pronta a dare battaglia alle altre realtà del territorio nazionale, con il lancio di una specifica campagna promozionale, mediante la quale riuscire a spendere poco o niente, ed allo stesso tempo avere la possibilità di godere di bundle quasi infiniti. Il nuovo operatore virtuale promette giga, minuti e SMS a basso prezzo, con anche comunque la possibilità di pagare un prezzo fisso molto più basso di quanto siamo solitamente abituati a vedere altrove, ed allo stesso tempo limitando l’accesso da parte dei consumatori che non provengono da specifici operatori telefonici. Ricevete gratis le offerte Amazon e tutti i migliori sconti, iscrivendovi subito a questo canale Telegram ufficialmente dedicato. Kena Mobile, le offerte sono molto ... Leggi su tecnoandroid (Di mercoledì 5 aprile 2023) TecnoAndroidè pronta a dare battaglia alle altre realtà del territorio nazionale, con il lancio di una specifica campagna promozionale, mediante la quale riuscire a spendere poco o niente, ed allo stesso tempo avere la possibilità di godere di bundleinfiniti. Il nuovo operatore virtuale promette, minuti e SMS a basso prezzo, con anche comunque la possibilità di pagare un prezzo fisso molto più basso di quanto siamo solitamente abituati a vedere altrove, ed allo stesso tempo limitando l’accesso da parte dei consumatori che non provengono da specifici operatori telefonici. Ricevetele offerte Amazon e tutti i migliori sconti, iscrivendovi subito a questo canale Telegram ufficialmente dedicato., le offerte sono molto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : Kena Mobile, offerta da non perdere con giga quasi gratis - - Risparmiainrete : Torna la promozione #Portaunamico in #Kena. Scopri come trovare nuovi amici e #guadagnare 5€ per ogni nuova attivaz… - Marutuscany : @Delli__22 Vero Matteo io kena mobile ho caricato 5 euro in più e adesso posso mandare messaggi - tecnoandroidit : Kena Mobile si scontra con Vodafone, offerti 230GB in 4G+ a meno di 10 euro - - infoitscienza : Kena Mobile festeggia l’anniversario con un regalo per tutti -