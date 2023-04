Keanu Reeves star di Outcome, film diretto da Jonah Hill, ecco i primi dettagli del suo ruolo (Di mercoledì 5 aprile 2023) Apple ha svelato nuovi dettagli di Outcome, il prossimo film diretto da Jonah Hill, che avrà come protagonista l'attore Keanu Reeves. Keanu Reeves sarà il protagonista del nuovo film Outcome, il progetto che sarà diretto da Jonah Hill e verrà realizzato per Apple. Il lungometraggio era stato annunciato nel mese di novembre e ora è stato svelato qualche dettaglio della trama. Outcome avrà come star Keanu Reeves nella parte di Reef, una star di Hollywood in crisi che deve immergersi nelle oscure profondità del suo passato per affrontare i ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 5 aprile 2023) Apple ha svelato nuovidi, il prossimoda, che avrà come protagonista l'attoresarà il protagonista del nuovo, il progetto che saràdae verrà realizzato per Apple. Il lungometraggio era stato annunciato nel mese di novembre e ora è stato svelato qualcheo della trama.avrà comenella parte di Reef, unadi Hollywood in crisi che deve immergersi nelle oscure profondità del suo passato per affrontare i ...

