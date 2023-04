Kate Middleton e il botox naturale | ecco cos’è l’Acmella e perché ha un effetto distensivo sulle rughe

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Ci si fanno zuppe e insalate, si assume come analgesico quando si ha il mal di denti o come antinfiammatorio. Ma soprattutto,oleracea, già utilizzata in ambito cosmetico per i suoi effetti anti, è la pianta di bellezza di. Che deve proprio alla principessa di Galles e alla sua radiosa pelle la straordinaria popolarità di questi giorni. Proveniente dall’Amazzonia, ricca di principi attivi con”, non ha suscitato soltanto l’interesse di, icona di stile che certo predilige cure naturali a interventi di chirurgia e iniezioni di sostanze chimiche, ma anche di altre vip. Dalle donne impegnate in politica, come Michelle Obama, a regine come Letizia di Spagna fino a Carla Bruni e a Madonna. La queen ...

Un giorno sarà regina del Regno Unito. Chiusa la porta di casa, però, Kate Middleton è una mamma come tutte le altre. Con figli che non sempre le ubbidiscono. Che a volte fanno i capricci. Che si ...Kate Middleton lo usa già da anni, si tratta di un botulino organico che ha la particolarità di essere del tutto naturale ma di creare lo stesso effetto anti-rughe, pelle liscia del botox, come è ...