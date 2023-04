Karen McDougal | chi è l’ex modella di Playboy e fidanzata segreta di Donald Trump

Leggi su open.online

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Il procedimento penale nei confronti delpresidente degli Stati Unitinon si basa solo sulla sua presunta relazione con la pornostar Stormy Daniels. Dalle carte dei giudici è emersa anche una relazione con ladi. Lei ha dichiarato di aver avuto una relazione tra il 2006 e il 2007. Il tycoon ha negato. Anche in questo caso ci va di mezzo il National Enquirer. American Media Inc (AMI), l’editore del tabloid, ha ammesso di aver pagato a150 mila dollari di diritti sulla sua storia per impedirle di renderla pubblica prima delle elezioni presidenziali del 2016. Una pratica nota nell’industria editoriale come “catch and kill”. Theintanto torna a parlare da Mar-a-Lago: «L’unico ...