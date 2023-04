Karen McDougal, chi è la fidanzata segreta di Trump ed ex modella di Playboy. Dall’amore “consensuale” al pateracchio (Di mercoledì 5 aprile 2023) Non ci sarebbe solo la pornostar Stormy Daniels ad accusare Donald Trump. Il pubblico ministero ha citato anche un’altra donna, tal Karen McDougal. Insomma, Trump non avrebbe pagato solo la Daniels ma anche la signora McDougal. Ex modella di Playboy, la donna avrebbe dichiarato di aver avuto una relazione con Trump durata 10 mesi. Transazione che l’ex presidente ha negato, come ha sempre negato quella con la Daniels. McDougal è nata nell’Indiana e prima di trasferirsi nel Michigan da bambina, ha iniziato a fare la modella nelle gare di costumi da bagno quando aveva 20 anni. È entrata a far parte di Playboy, e del giro di Hugh Hefner, vincendo il titolo di Playmate of the Year nel 1998 ed è stata votata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Non ci sarebbe solo la pornostar Stormy Daniels ad accusare Donald. Il pubblico ministero ha citato anche un’altra donna, tal. Insomma,non avrebbe pagato solo la Daniels ma anche la signora. Exdi, la donna avrebbe dichiarato di aver avuto una relazione condurata 10 mesi. Transazione che l’ex presidente ha negato, come ha sempre negato quella con la Daniels.è nata nell’Indiana e prima di trasferirsi nel Michigan da bambina, ha iniziato a fare lanelle gare di costumi da bagno quando aveva 20 anni. È entrata a far parte di, e del giro di Hugh Hefner, vincendo il titolo di Playmate of the Year nel 1998 ed è stata votata ...

