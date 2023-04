Kaja Juvan annuncia | ' Lascio il tennis per ora | ho bisogno di piangere mio padre'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ubitennis : Kaja Juvan si prende una pausa dal tennis dopo la perdita del padre - Tomtennis_ : Andiamo dritti al 9 maggio 2022 , mentre sul campo numero1 del Foro Italico sono impegnato a fare l’ultras e a sgol… - Tomtennis_ : Visto che , oltre vedere Sousa Kovalik , non ho niente di meglio da fare . Vi beccate un thread sul perche Kaja Juv… -

"Mio padre è morto di cancro lo scorso dicembre. Da allora, ho passato i mesi peggiori della mia vita". La slovena, numero 123 del mondo, ha raccontato così in un lungo post su Instagram le ragioni della sua decisione di prendersi una pausa dal tennis. Una pausa per elaborare il lutto lontana dalle ...'Voglio decidere giorno per giorno per vedere come mi sento'. La 22enne slovena ha perso il papà lo scorso dicembre, 22enne tennista slovena, ha deciso di prendersi una pausa dal tennis per mettere a posto la sua vita. Lo scorso dicembre, l'attuale n.468 del ranking WTA, ha perso suo padre che lottava ...... sulla spagnola Bolsova, ai quarti sulla semifinalista di Wimbledon 2022 Tatiana Maria e, in semifinale, sulla slovena. Come per Cocciaretto, anche Sara domina i primi turni in due set, ...

Kaja Juvan si prende una pausa dal tennis dopo la perdita del padre Ubitennis

Tennis - Flash | "Voglio decidere giorno per giorno per vedere come mi sento". La 22enne slovena ha perso il papà lo scorso dicembre ...MESSICO- La tennista di Porto San Giorgio Elisabetta Cocciaretto ha vinto il torneo Wta di San Luis Potosi in Messico. Nella finale tutta italiana ha superato per 2-1 Sara Errani con i parziali ...