Juventus, Paredes non rimane: pronto Rovella (Di mercoledì 5 aprile 2023) I bianconeri sarebbero intenzionati a riportare alla base e puntare su Rovella. Il calciatore è al momento in prestito al Monza È chiaro ormai, Leandro Paredes non verrà riscattato dai bianconeri. Il Paris Saint Germain sta cercando di già altri compratori e lo avrebbe offerto perfino al Napoli per provare a prendere Victor Osimhen già L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 5 aprile 2023) I bianconeri sarebbero intenzionati a riportare alla base e puntare su. Il calciatore è al momento in prestito al Monza È chiaro ormai, Leandronon verrà riscattato dai bianconeri. Il Paris Saint Germain sta cercando di già altri compratori e lo avrebbe offerto perfino al Napoli per provare a prendere Victor Osimhen già L'articolo

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Rudy68Rudy68 : RT @StefanoBer69: Juventus fc prendi Paredes lo chiudi in una camera d albergo a chiave e gli fai vedere il contatto iuliano/Ronaldo tutte… - StefanoBer69 : Juventus fc prendi Paredes lo chiudi in una camera d albergo a chiave e gli fai vedere il contatto iuliano/Ronaldo… - Giovann39862505 : RT @miki_cr01: La #Juventus sta collaborando con le enti locali per fare allontanare il tifoso o tifosi dei cori razzisti, cosa che però no… - miki_cr01 : La #Juventus sta collaborando con le enti locali per fare allontanare il tifoso o tifosi dei cori razzisti, cosa ch… - francescoceccot : @capuanogio I precedenti della Juventus...8.000 euro alla Roma per i cori Zingaro meno di quanto preso da Paredes e… -