Juventus, l’Arsenal potrebbe offrire due giocatori per Vlahovic (Di mercoledì 5 aprile 2023) Secondo quanto arriva dall’Inghilterra, i bianconeri potrebbero ricevere un’offerta dall’Arsenal per Vlahovic Mercato fatto di continuo cambiamento per l’Arsenal, la prossima estate. I gunners sembrano intenzionati a prendere un nuovo attaccante e il prescelto sarebbe Dusan Vlahovic. Dopo averci provato oltre un anno e mezzo fa, il serbo preferì i bianconeri, ora gli inglesi potrebbero L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Secondo quanto arriva dall’Inghilterra, i bianconeriro ricevere un’offerta dalperMercato fatto di continuo cambiamento per, la prossima estate. I gunners sembrano intenzionati a prendere un nuovo attaccante e il prescelto sarebbe Dusan. Dopo averci provato oltre un anno e mezzo fa, il serbo preferì i bianconeri, ora gli inglesiro L'articolo

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IngridSherlynB1 : ?? In estate, l'#Arsenal potrebbe bussare alla porta della #Juventus per Dusan #Vlahovic: i bianconeri potrebbero pr… - juventus_zone24 : RT @MatthijsPog: ???? In Inghilterra continuano a parlare di un possibile trasferimento di Vlahovic all'Arsenal, e che il giocatore gradirebb… - Ftbnews24 : #Calciomercato Juventus, in Inghilterra sono certi: l’Arsenal proverà l’affondo per Vlahovic #Arsenal, Calciomercat… - DAVIDE8231460 : RT @GabryOn_: ?? #Juventus | l'#Arsenal ha offerto alla Juve, #Tierney in cambio di #Locatelli. Il club bianconero ha subito declinato l'off… - GabryOn_ : ?? #Juventus | l'#Arsenal ha offerto alla Juve, #Tierney in cambio di #Locatelli. Il club bianconero ha subito decli… -