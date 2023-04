Juventus-Inter, Rocchi promuove l’arbitro Massa: “Condotta di gara opportuna” (Di mercoledì 5 aprile 2023) l’arbitro Davide Massa, contestato da entrambi i club in Juventus-Inter di Coppa Italia, è stato promosso dal designatore Gianluca Rocchi. Il designatore della CAN unificata ha fatto sapere, come riferisce La Gazzetta dello Sport, che il direttore di gara ligure abbia “avuto la Condotta di gara opportuna”. Tutte corrette le ammonizioni e giusto concedere il rigore secondo il responsabile tecnico degli arbitri: l’ex fischietto fiorentino ha stabilito che il suo arbitro Internazionale abbia applicato il regolamento anche nel caotico finale caratterizzato da continue risse. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 5 aprile 2023)Davide, contestato da entrambi i club indi Coppa Italia, è stato promosso dal designatore Gianluca. Il designatore della CAN unificata ha fatto sapere, come riferisce La Gazzetta dello Sport, che il direttore diligure abbia “avuto ladi”. Tutte corrette le ammonizioni e giusto concedere il rigore secondo il responsabile tecnico degli arbitri: l’ex fischietto fiorentino ha stabilito che il suo arbitronazionale abbia applicato il regolamento anche nel caotico finale caratterizzato da continue risse. SportFace.

