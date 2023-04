Juventus-Inter, rissa e pugno di Cuadrado ad Handanovic I video (Di mercoledì 5 aprile 2023) Un parapiglia durato quasi 3 minuti in campo e con una probabile coda anche nel tunnel degli spogliatoi. Tutto innescato da una discussione tra Handanovic e Cuadrado che si è poi trasformata in rissa con un pugno rifilato dal colombiano al capitano dell'Inter e il sospetto che siano volati altri colpi proibiti nella gigantesca mischia che si è formata in campo (video tratto da YouTube) Leggi su panorama (Di mercoledì 5 aprile 2023) Un parapiglia durato quasi 3 minuti in campo e con una probabile coda anche nel tunnel degli spogliatoi. Tutto innescato da una discussione trache si è poi trasformata incon unrifilato dal colombiano al capitano dell'e il sospetto che siano volati altri colpi proibiti nella gigantesca mischia che si è formata in campo (tratto da YouTube)

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 5/8 - 5 delle ultime 8 reti dell'Inter contro la Juventus in tutte le competizioni sono state realizzate su rigore.… - romeoagresti : #Juventus: #DelPiero questa sera sarà nuovamente allo Stadium // Alessandro Del Piero will be at the stadium today… - sportface2016 : #Inter, #Bonolis infiamma la gara con la #Juventus: “#Kostic pericolo numero 1? No, è l’arbitro” - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: È morto Bobo Gori: vinse quattro scudetti con Inter, Cagliari e Juventus #SerieA - Bigli89 : RT @Alex_Cavasinni: Mancano sempre Inter, Lega, Figc e Juventus. Per il resto hanno parlato tutti (e alcuni, tipo Perin e Danilo, si sono d… -