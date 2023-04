Juventus-Inter, maxi rissa nel finale: Lukaku, Cuadrado e Handanovic espulsi e salteranno il ritorno (Di mercoledì 5 aprile 2023) Mega rissa dopo il gol su rigore di Lukaku che ha pareggiato i conti allo scadere della sfida tra Juventus e Inter. Esultanza di Lukaku sotto la curva bianconera che ha scatenato una rissa che ha visto Massa espellere proprio l’attaccante belga. Nervosismo che continua con Cuadrado e Handanovic che vengono espulsi a loro volta. Ancora tensione negli spogliatoi ma nessun provvedimento sembra essere stato aggiunto da Massa. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 5 aprile 2023) Megadopo il gol su rigore diche ha pareggiato i conti allo scadere della sfida tra. Esultanza disotto la curva bianconera che ha scatenato unache ha visto Massa espellere proprio l’attaccante belga. Nervosismo che continua conche vengonoa loro volta. Ancora tensione negli spogliatoi ma nessun provvedimento sembra essere stato aggiunto da Massa. SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 5/8 - 5 delle ultime 8 reti dell'Inter contro la Juventus in tutte le competizioni sono state realizzate su rigore.… - romeoagresti : #Juventus: #DelPiero questa sera sarà nuovamente allo Stadium // Alessandro Del Piero will be at the stadium today… - sportface2016 : #Inter, #Bonolis infiamma la gara con la #Juventus: “#Kostic pericolo numero 1? No, è l’arbitro” - sierolone : RT @pap1pap: Stasera il capitano della Juventus giustificava l'espulsione e cuadrado, nero, rincorreva l'arbitro per far dare il secondo gi… - FREESalamella : RT @PirloIsMyLife: Vincere gli Juventus-Inter senza errori arbitrali è una noia mortale, stasera mi auguro di rubargliela di nuovo Serve p… -