Juventus-Inter, Lukaku gol e rosso. Uno solo supera il 6: pagelle ? CdS (Di mercoledì 5 aprile 2023) Juventus-Inter è stata una partita tiratissima e soprattutto ricca di nervosismo, soprattutto nel finale con ben tre cartellini rossi estratti dal signor Massa. Uno per l’autore del gol del pari, Romelu Lukaku. Le pagelle del match pagelle ? Quanta tensione e quanto nervosismo nel finale di Juventus-Inter, primo atto delle semifinali di Coppa Italia. A Torino termina 1-1, una partita non di certo spettacolare. In casa nerazzurra, la copertina è per Lukaku. Prestazione da 5,5 per Big Rom, che entra e dopo pochi minuti si prende un’ammonizione per entrata brusca su Gatti. Poi insultato, segna su rigore e ammutolisce lo Stadium. Alla fine viene espulso per doppia ammonizione. Il migliore è invece Henrikh Mkhitaryan (6,5), il più lucido in mezzo al campo. ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 5 aprile 2023)è stata una partita tiratissima e soprattutto ricca di nervosismo, soprattutto nel finale con ben tre cartellini rossi estratti dal signor Massa. Uno per l’autore del gol del pari, Romelu. Ledel match? Quanta tensione e quanto nervosismo nel finale di, primo atto delle semifinali di Coppa Italia. A Torino termina 1-1, una partita non di certo spettacolare. In casa nerazzurra, la copertina è per. Prestazione da 5,5 per Big Rom, che entra e dopo pochi minuti si prende un’ammonizione per entrata brusca su Gatti. Poi insultato, segna su rigore e ammutolisce lo Stadium. Alla fine viene espulso per doppia ammonizione. Il migliore è invece Henrikh Mkhitaryan (6,5), il più lucido in mezzo al campo. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 5/8 - 5 delle ultime 8 reti dell'Inter contro la Juventus in tutte le competizioni sono state realizzate su rigore.… - romeoagresti : #Juventus: #DelPiero questa sera sarà nuovamente allo Stadium // Alessandro Del Piero will be at the stadium today… - sportface2016 : #Inter, #Bonolis infiamma la gara con la #Juventus: “#Kostic pericolo numero 1? No, è l’arbitro” - o_pelex : @fcin1908it Che bel gesto di sportività vedere giocatori di Inter e Juventus festeggiare tutti insieme ???? - vam237 : RT @capuanogio: ?? Riabilitare #Lukaku, cancellare i razzisti dagli stadi. Per uscire dalla figuraccia mondiale del finale di #JuventusInte… -