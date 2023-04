Juventus-Inter, la società ha deciso: “Provvedimenti in arrivo” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Juventus-Inter sta causando molte polemiche, visto quando avvenuto nell’epilogo del match. Una delle due società prenderà Provvedimenti. Giornata di grandi discussioni, quella di oggi, all’indomani della discussa sfida tra Juventus e Inter in semifinale di Coppa Italia. Le due squadre sono notoriamente rivali, ma ieri sera si è un po’ trascesa la comune componente sportiva, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 5 aprile 2023)sta causando molte polemiche, visto quando avvenuto nell’epilogo del match. Una delle dueprenderà. Giornata di grandi discussioni, quella di oggi, all’indomani della discussa sfida train semifinale di Coppa Italia. Le due squadre sono notoriamente rivali, ma ieri sera si è un po’ trascesa la comune componente sportiva, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 5/8 - 5 delle ultime 8 reti dell'Inter contro la Juventus in tutte le competizioni sono state realizzate su rigore.… - romeoagresti : #Juventus: #DelPiero questa sera sarà nuovamente allo Stadium // Alessandro Del Piero will be at the stadium today… - sportface2016 : #Inter, #Bonolis infiamma la gara con la #Juventus: “#Kostic pericolo numero 1? No, è l’arbitro” - Fprime86 : RT @CalcioFinanza: Il designatore arbitrale Gianluca #Rocchi promuove la direzione di #Massa in Juventus-Inter: ecco perché - Fprime86 : RT @CalcioFinanza: L’ex arbitro Calvarese a Calcio e Finanza: «Due ipotesi per il giallo a Lukaku: entrambe incomprensibili. Si può pensare… -