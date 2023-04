Juventus-Inter, la pallavolo non funziona più: VAR finalmente attento (Di mercoledì 5 aprile 2023) I bianconeri ci hanno provato ancora: dopo il gol viziato da almeno due falli di mano netti nella gara di campionato a San Siro, nel finale di Juventus-Inter Gleison Bremer ha provato a compiere un’altra mossa più da pallavolo che da calcio. Ma fortunatamente il VAR si è rivelato finalmente attento. GIUSTIZIA È FATTA – La differenza tra una sconfitta e un pareggio che può ridare morale la si è vista nelle due sfide tra bianconeri e nerazzurri giocatesi nelle ultime settimane. Da una parte, a San Siro, l’arbitro Chiffi e il VAR Mazzoleni hanno regalato la vittoria ai bianconeri non ravvisando due netti falli di mano sul decisivo 0-1 segnato da Kostic. Dall’altra l’arbitro Massa e il VAR Di Paolo hanno giustamente – nel finale di Juventus-Inter – punito il netto (e ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 5 aprile 2023) I bianconeri ci hanno provato ancora: dopo il gol viziato da almeno due falli di mano netti nella gara di campionato a San Siro, nel finale diGleison Bremer ha provato a compiere un’altra mossa più dache da calcio. Ma fortunatamente il VAR si è rivelato. GIUSTIZIA È FATTA – La differenza tra una sconfitta e un pareggio che può ridare morale la si è vista nelle due sfide tra bianconeri e nerazzurri giocatesi nelle ultime settimane. Da una parte, a San Siro, l’arbitro Chiffi e il VAR Mazzoleni hanno regalato la vittoria ai bianconeri non ravvisando due netti falli di mano sul decisivo 0-1 segnato da Kostic. Dall’altra l’arbitro Massa e il VAR Di Paolo hanno giustamente – nel finale di– punito il netto (e ...

