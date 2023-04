Juventus-Inter, Inzaghi: “Lukaku frainteso, ci abbiamo creduto fino alla fine” (Di mercoledì 5 aprile 2023) “E’ successo che è stata fraintesa l’esultanza di Lukaku. Esulta sempre così e ne è scaturito un parapiglia che ci priverà di Lukaku e Handanovic che sono due giocatori fondamentali per noi”. Simone Inzaghi ha commentato il pareggio per 1-1 tra Juventus e Inter nella gara di andata della semifinale di Coppa Italia giocata all’Allianz Stadium di Torino. “Hanno fatto una grande gara, il mio giudizio non cambia sull’1-1 del 95? contro una squadra in salute. abbiamo comandato per quasi tutti i 90 minuti poi non siamo riusciti a afre gol e ne abbiamo preso uno che dovevamo evitare. Però niente da dire ai ragazzi, compatti e aggressivi. Quello che avevo chiesto, un bel segnale. Avremo il ritorno a fine mese di una competizione a cui teniamo”. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 aprile 2023) “E’ successo che è stata fraintesa l’esultanza di. Esulta sempre così e ne è scaturito un parapiglia che ci priverà die Handanovic che sono due giocatori fondamentali per noi”. Simoneha commentato il pareggio per 1-1 tranella gara di andata della semifinale di Coppa Italia giocata all’Allianz Stadium di Torino. “Hanno fatto una grande gara, il mio giudizio non cambia sull’1-1 del 95? contro una squadra in salute.comandato per quasi tutti i 90 minuti poi non siamo riusciti a afre gol e nepreso uno che dovevamo evitare. Però niente da dire ai ragazzi, compatti e aggressivi. Quello che avevo chiesto, un bel segnale. Avremo il ritorno amese di una competizione a cui teniamo”. ...

