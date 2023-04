Juventus-Inter, il fratello di Rabiot contro i nerazzurri: “Come sono con e senza var” (FOTO) (Di mercoledì 5 aprile 2023) Le polemiche generate nel finale di Juventus-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia, si estendono anche ai familiari dei giocatori. Su Instagram, James Rabiot, fratello di Adrien, ha pubblicato una storia sui nerazzurri, “senza e con var”, in cui si vede nel primo caso un bambino a terra e nel secondo lo stesso bimbo aiutato dai genitori a camminare. Non è peraltro la prima volta che il fratello del centrocampista bianconero se la prende con i nerazzurri sui social. Una rivalità che ormai coinvolge anche i parenti più stretti dei giocatori. FOTO SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 5 aprile 2023) Le polemiche generate nel finale di, semifinale di andata di Coppa Italia, si estendono anche ai familiari dei giocatori. Su Instagram, Jamesdi Adrien, ha pubblicato una storia sui, “e con var”, in cui si vede nel primo caso un bambino a terra e nel secondo lo stesso bimbo aiutato dai genitori a camminare. Non è peraltro la prima volta che ildel centrocampista bianconero se la prende con isui social. Una rivalità che ormai coinvolge anche i parenti più stretti dei giocatori.SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 5/8 - 5 delle ultime 8 reti dell'Inter contro la Juventus in tutte le competizioni sono state realizzate su rigore.… - romeoagresti : #Juventus: #DelPiero questa sera sarà nuovamente allo Stadium // Alessandro Del Piero will be at the stadium today… - sportface2016 : #Inter, #Bonolis infiamma la gara con la #Juventus: “#Kostic pericolo numero 1? No, è l’arbitro” - fanpage : È morto a 77 anni Sergio ‘Bobo' Gori, uno dei sei calciatori italiani ad aver vinto il campionato italiano con tre… - henryfonseca12 : RT @pap1pap: Stasera il capitano della Juventus giustificava l'espulsione e cuadrado, nero, rincorreva l'arbitro per far dare il secondo gi… -