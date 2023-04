Juventus-Inter, il Belgio si schiera con Lukaku: “No al razzismo” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il Belgio si schiera di fianco al suo centravanti Romelu Lukaku, condannando gli insulti razzisti di cui è stato vittima il calciatore durante la sfida tra Juventus e Inter. “No al razzismo” si legge nel tweet, in cui viene mostrata l’esultanza di Lukaku in Svezia-Belgio, identica a quella fatta ieri sera nel match di Coppa Italia. No to racism. #ComeTogether pic.twitter.com/8Z5pEDw2K1 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) April 5, 2023 SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ilsidi fianco al suo centravanti Romelu, condannando gli insulti razzisti di cui è stato vittima il calciatore durante la sfida tra. “No al” si legge nel tweet, in cui viene mostrata l’esultanza diin Svezia-, identica a quella fatta ieri sera nel match di Coppa Italia. No to racism. #ComeTogether pic.twitter.com/8Z5pEDw2K1 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) April 5, 2023 SportFace.

