Juventus-Inter | i top e flop del match

Juventus-Inter è storia. Per la terza volta in questa stagione. Succede tutto nei minuti finali del Derby d'Italia: prima il vantaggio dei bianconeri targato Cuadrado poi il pareggio nerazzurro firmato dagli undici metri, in pieno recupero, da Lukaku e infine l'ennesima brutta pagina di sport, che queste due compagini sono solite "regalare" quando si scontrano. La semifinale d'andata di Coppa Italia finisce nella confusione più totale, da cui ne escono male proprio i due autori delle reti, entrambi espulsi. Con loro anche Handanovic e in generale il calcio italiano. Oltre al contorno poco felice con cui è terminata la partita, i restanti 80? non hanno regalato grandi emozioni, frutto di due squadre molto (e bene) chiuse in difesa. Quali sono stati i top e flop di Juventus-Inter? Ecco le nostre ...

Fagioli a tifoso Inter: "Dire zingaro a Kostic e a Vlahovic va bene" Non si spengono i veleni di Juventus - Inter. Il caso Lukaku ha continuato a tenere banco dopo la fine della partita. E alcuni protagonisti sono intervenuti direttamente, come il centrocampista bianconero Nicolò Fagioli, che ...

Juve, Fagioli attacca l'Inter: 'E quando a San Siro...' Commenta per primo Nicolò Fagioli è tornato su quanto accaduto all'Allianz Stadium di Torino negli ultimi minuti di Juventus - Inter. Il centrocampista bianconero ha commentato così, su Instagram, quelli che accusavano gli juventini di aver mosso cori razzisti contro Romelu Lukaku. 'Quando a San Siro urlavano ...'

L'ex arbitro Gavillucci: 'Capisco Lukaku, ma Massa ha applicato il regolamento' ... è stato ospite di Palla al Centro su Rai Radio 1 Sport e ha commentato quanto accaduto ieri in Juventus - Inter. 'Umanamente capisco Lukaku, ma Massa ha applicato in maniera perfetta il regolamento.

Juve-Inter, Rocchi promuove l'arbitro Massa: cartellini tutti corretti La Gazzetta dello Sport

Handanovic sorprende in Juventus-Inter, ma fuori dai pali (Inter-News)

LUKAKU – «Lukaku era stato già preso di mira dopo il fallo su Gatti e l'ammonizione. Non siamo in grado di dire – sarà oggetto di indagine da parte della Procura – se già si trattasse di ...