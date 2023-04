Juventus-Inter, i cori razzisti della curva bianconera verso Lukaku: "Scimmia del c***" (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tanti buuu e tante frasi razziste contro Romelu Lukaku da parte della curva della Juventus prima e dopo il calcio di rigore con cui l'attaccante belga ha segnato il gol del definitivo 1-1 nella semifinale d'andata di Coppa Italia tra la squadra di casa e l'Inter. Dopo il gol Lukaku si è rivolto verso la curva avversaria mettendosi il dito sulla bocca e urlando più volte: "Muto! Muto!. Ne è nata la rissa in campo che ha portato alle espulsioni dello stesso belga, di Cuadrado e di Handanovic. <a href="https://www.lastampa.it/sport/calcio/2023/04/04/news/juve-Inter romelu zittisce i buu poi spinte e insulti nel tutti contro tutti-12737995/"><em><strong>L'articolo su La ... Leggi su lastampa (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tanti buuu e tante frasi razziste contro Romeluda parteprima e dopo il calcio di rigore con cui l'attaccante belga ha segnato il gol del definitivo 1-1 nella semifinale d'andata di Coppa Italia tra la squadra di casa e l'. Dopo il golsi è rivoltolaavversaria mettendosi il dito sulla bocca e urlando più volte: "Muto! Muto!. Ne è nata la rissa in campo che ha portato alle espulsioni dello stesso belga, di Cuadrado e di Handanovic. L'articolo su La ...

