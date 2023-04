Juventus-Inter è stata una partita paludosa (Di mercoledì 5 aprile 2023) Fino a venti secondi dalla fine Juventus-Inter sembrava avere le note sembianze, avvilenti per gli avversari e rassicuranti per i tifosi bianconeri, di tante partite della squadra di Massimiliano Allegri. Novanta minuti paludosi, fisici, faticosi da giocare e da guardare, che alla fine si risolvono a favore della Juventus grazie a un gol, anche in questo piuttosto ricorrente, di Juan Cuadrado. Invece l’ingenuo fallo di Bremer nell’ultimo minuto di recupero ha riscritto la storia della semifinale di andata di Coppa Italia e ha innescato il nervosissimo finale e aperto a un ritorno, se non magari spettacolare, più aperto e sicuramente teso, visto quanto successo sul terreno di gioco dopo il fischio finale. Il terribile momento dell’Inter, reduce da 4 sconfitte nelle ultime 5 partite di campionato, ha spinto Inzaghi a ... Leggi su ultimouomo (Di mercoledì 5 aprile 2023) Fino a venti secondi dalla finesembrava avere le note sembianze, avvilenti per gli avversari e rassicuranti per i tifosi bianconeri, di tante partite della squadra di Massimiliano Allegri. Novanta minuti paludosi, fisici, faticosi da giocare e da guardare, che alla fine si risolvono a favore dellagrazie a un gol, anche in questo piuttosto ricorrente, di Juan Cuadrado. Invece l’ingenuo fallo di Bremer nell’ultimo minuto di recupero ha riscritto la storia della semifinale di andata di Coppa Italia e ha innescato il nervosissimo finale e aperto a un ritorno, se non magari spettacolare, più aperto e sicuramente teso, visto quanto successo sul terreno di gioco dopo il fischio finale. Il terribile momento dell’, reduce da 4 sconfitte nelle ultime 5 partite di campionato, ha spinto Inzaghi a ...

