Juventus-Inter, Danilo: “Esultanza di Lukaku irrispettosa, rosso giusto” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Danilo ha commentato il pareggio 1-1 contro l’Inter nella semifinale di Coppa Italia: “Gli animi è normale che si siano scaldati. C’è rivalità, ma il rispetto deve stare sopra tutto. Poi io dico sempre che non possiamo permetterci di sprecare energie con queste cose, dovevamo concentrarci sul campo. Oggi abbiamo fatto qualche errore ma mancano ancora 90 minuti per andare a prendere la finale chiaro che il rispetto deve stare sopra di tutto”. Il difensore bianconero ha parlato di Bremer: “Sa dell’errore e sa di averla presa di mano. Abbiamo pareggiato ma abbiamo il ritorno per riuscire a centrale la finale. Sono errori che fanno parte del percorso”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 5 aprile 2023)ha commentato il pareggio 1-1 contro l’nella semifinale di Coppa Italia: “Gli animi è normale che si siano scaldati. C’è rivalità, ma il rispetto deve stare sopra tutto. Poi io dico sempre che non possiamo permetterci di sprecare energie con queste cose, dovevamo concentrarci sul campo. Oggi abbiamo fatto qualche errore ma mancano ancora 90 minuti per andare a prendere la finale chiaro che il rispetto deve stare sopra di tutto”. Il difensore bianconero ha parlato di Bremer: “Sa dell’errore e sa di averla presa di mano. Abbiamo pareggiato ma abbiamo il ritorno per riuscire a centrale la finale. Sono errori che fanno parte del percorso”. SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 5/8 - 5 delle ultime 8 reti dell'Inter contro la Juventus in tutte le competizioni sono state realizzate su rigore.… - romeoagresti : #Juventus: #DelPiero questa sera sarà nuovamente allo Stadium // Alessandro Del Piero will be at the stadium today… - sportface2016 : #Inter, #Bonolis infiamma la gara con la #Juventus: “#Kostic pericolo numero 1? No, è l’arbitro” - Erofjodena : RT @SandroSca_rpa: Ultimi 2 anni nei 7 scontri diretti: Rigori Juventus: 1 Rigori Inter: 5 Ci sta. #JuveInter - idkanythingma : RT @RudiGhedini: #JuventusInter. Ora mi aspetto la solita punizione esemplare per i cori razzisti, diciamo 2500 euro per la Juventus. Ma in… -