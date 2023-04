Juventus-Inter, Cuadrado rifila un pugno a Handanovic | VIDEO (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ancora reazioni e retroscena su Juventus-Inter, partita valida per l’andata della semifinale di Coppa Italia. La gara si è conclusa sul risultato di 1-1, le reti sono state realizzate da Cuadrado con un’azione di potenza e dal calcio di rigore trasformato da Lukaku a tempo quasi scaduto. Dopo il gol del belga si sono registrati momenti di grande tensione. L’attaccante dell’Inter ha esultato con il saluto militare e il dito davanti alla bocca, poi si sono registrati insulti razzisti dei tifosi di casa nei confronti del belga, poi offese anche contro Dzeko. Al fischio finale si è verificata una maxi-rissa con tanti calciatori coinvolti. In particolar modo colpi proibiti tra Cuadrado e Handanovic: il calciatore colombiano ha rifilato un pugno al portiere ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ancora reazioni e retroscena su, partita valida per l’andata della semifinale di Coppa Italia. La gara si è conclusa sul risultato di 1-1, le reti sono state realizzate dacon un’azione di potenza e dal calcio di rigore trasformato da Lukaku a tempo quasi scaduto. Dopo il gol del belga si sono registrati momenti di grande tensione. L’attaccante dell’ha esultato con il saluto militare e il dito davanti alla bocca, poi si sono registrati insulti razzisti dei tifosi di casa nei confronti del belga, poi offese anche contro Dzeko. Al fischio finale si è verificata una maxi-rissa con tanti calciatori coinvolti. In particolar modo colpi proibiti tra: il calciatore colombiano hato unal portiere ...

