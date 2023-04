Juventus-Inter, Cuadrado prova a dare un pugno ad Handanovic: maxi rissa (VIDEO) (Di mercoledì 5 aprile 2023) Un finale tutt’altro che edificante. Juventus-Inter, andata delle semifinali di Coppa Italia 2022/2023, lascerà parlare per giorni e giorni. Prima il rigore di Lukaku all’ultimo secondo, la sua esultanza, la sua espulsione e i cori razzisti nel suoi confronti. E poi si scatena un altro parapiglia protagonisti Samir Handanovic e Juan Cuadrado, entrambi poi espulsi dall’arbitro Massa. Dal VIDEO si vede chiaramente come il colombiano provi a sferrare un pugno al capitano nerazzurro che in qualche modo riesce a pararlo. E da lì gli animi si scaldano definitivamente. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 5 aprile 2023) Un finale tutt’altro che edificante., andata delle semifinali di Coppa Italia 2022/2023, lascerà parlare per giorni e giorni. Prima il rigore di Lukaku all’ultimo secondo, la sua esultanza, la sua espulsione e i cori razzisti nel suoi confronti. E poi si scatena un altro parapiglia protagonisti Samire Juan, entrambi poi espulsi dall’arbitro Massa. Dalsi vede chiaramente come il colombiano provi a sferrare unal capitano nerazzurro che in qualche modo riesce a pararlo. E da lì gli animi si scaldano definitivamente. SportFace.

