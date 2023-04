Juventus-Inter: cori e versi razzisti nei confronti di Lukaku (VIDEO) (Di mercoledì 5 aprile 2023) Un finale che farà parlare per giorni Interi e con provvedimenti che saranno attesi nelle prossime ore. In Juventus-Inter, match d’andata delle semifinali di Coppa Italia 2022/2023, Romelu Lukaku segna il calcio di rigore al minuto novantaquattro e zittisce la curva bianconera perché ha ricevuto cori ed espressioni chiaramente razziste come si sente e vede in diversi VIDEO sui social. “Scimmia di merda” e altri versi irripetibili indirizzati nei confronti di Lukaku. Bisognerà capire se la Procura Federale ha sentito tutto o se si aprirà un fascicolo di indagine. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 5 aprile 2023) Un finale che farà parlare per giornii e con provvedimenti che saranno attesi nelle prossime ore. In, match d’andata delle semifinali di Coppa Italia 2022/2023, Romelusegna il calcio di rigore al minuto novantaquattro e zittisce la curva bianconera perché ha ricevutoed espressioni chiaramente razziste come si sente e vede in disui social. “Scimmia di merda” e altriirripetibili indirizzati neidi. Bisognerà capire se la Procura Federale ha sentito tutto o se si aprirà un fascicolo di indagine. SportFace.

