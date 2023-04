Juventus-Inter | chiari cori razzisti contro Lukaku | e la rissa continua negli spogliatoi

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Finale rovente inLa cronaca di, lascia poco spazio a quello che è stato il risultato sul campo. Tutto rovinato dal parapiglia finale che visto coinvolti tutti i protagonisti in campo e in panchina. Tutto nasce dagli epitetirivolti a Romelu, prima durante e dopo il calcio di rigore trasformato dal belga. “Tensione e vergogna, difficile spiegarlo in altro modo. Juve-regala lo spettacolo che nessuno voleva vedere, con risse in coda al match e l’ombra del razzismo a macchiare una delle partite più attese dell’anno. Perché è vero, Juve-non sarà mai una partita come le altre”. “Ma da quest’anno al copione delle polemiche e gli sfottò, è stato aggiunto un finale di partita che col calcio e ...

Simone Inzaghi nella concitata conferenza stampa post partita fravalida per la semifinale di andata di Coppa Italia ha richiamato un importante precedente per provare spingere la ...Lukaku è stato il protagonista assoluto di Juve -. Per il rigore segnato, per il doppio cartellino giallo, per il festeggiamento post goal sotto ...della Lega e le scuse della. "Romelu ...Il finale incandescente di, continua a far discutere. Romelu Lukaku è stato il protagonista assoluto dei minuti finali: prima ha segnato il rigore dell'1 - 1, poi è stato espulso dal direttore di gara dopo la ...

Juventus-Inter, gazzarra indegna: bisogna calmarsi Tuttosport

Una pennellata d’autore subito, con il diagonale parato da Handanovic. Poi mette via tavolozza e cavalletto e va a spasso in cerca di ispirazione. Prima che diventi l’uomo in meno, Allegri lo toglie.Juventus-Inter finisce in rissa: ecco cosa è successo. Nei minuti di recupero della sfida di Coppa Italia Lukaku segna su calcio di rigore ed esulta portandosi la mano alla bocca per zittire i tifosi ...