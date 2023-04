Juventus-Inter, Calcagno: “Solidarietà a Lukaku, bisogna trovare una soluzione” (Di mercoledì 5 aprile 2023) “Credo che, oggi più che mai, sia del tutto evidente che il nostro mondo non potrà mai contrastare una serie di episodi tutti caratterizzati dalla stessa matrice”. Queste le parole del presidente dell”Aic Umberto Calcagno riguardo l’ennesimo episodio di razzismo negli stadi italiani. Calcagno ha sottolineato che “i messaggi di Solidarietà devono essere propositivi: la vicinanza a Lukaku è ovvia, ma dobbiamo trovare soluzioni al problema e non limitarci agli slogan. Purtroppo siamo lo specchio della società nella quale viviamo molti pseudo-tifosi portano allo stadio le cattive abitudini che hanno nella vita di tutti i giorni. Il calcio è una cassa di risonanza molto importante e abbiamo bisogno di Interventi anche da parte delle autorità, da soli non potremo mai vincere questa ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 aprile 2023) “Credo che, oggi più che mai, sia del tutto evidente che il nostro mondo non potrà mai contrastare una serie di episodi tutti caratterizzati dalla stessa matrice”. Queste le parole del presidente dell”Aic Umbertoriguardo l’ennesimo episodio di razzismo negli stadi italiani.ha sottolineato che “i messaggi didevono essere propositivi: la vicinanza aè ovvia, ma dobbiamosoluzioni al problema e non limitarci agli slogan. Purtroppo siamo lo specchio della società nella quale viviamo molti pseudo-tifosi portano allo stadio le cattive abitudini che hanno nella vita di tutti i giorni. Il calcio è una cassa di risonanza molto importante e abbiamo bisogno diventi anche da parte delle autorità, da soli non potremo mai vincere questa ...

