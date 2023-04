Juventus-Inter, Bremer: “Dovevo fare meglio, ma ho più fame” (Di mercoledì 5 aprile 2023) “Dispiace per il risultato, Dovevo fare meglio. Andremo a Milano con ancora più grinta e ancora più fame. Uniti… fino alla fine”. Lo ha scritto sui social il difensore della Juventus, Gleison Bremer, dopo il pari nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Inter. Il centrale brasiliano nel finale di gara ha causato il rigore dell’1-1 di Lukaku con un fallo di mano in area di rigore. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 5 aprile 2023) “Dispiace per il risultato,. Andremo a Milano con ancora più grinta e ancora più. Uniti… fino alla fine”. Lo ha scritto sui social il difensore della, Gleison, dopo il pari nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’. Il centrale brasiliano nel finale di gara ha causato il rigore dell’1-1 di Lukaku con un fallo di mano in area di rigore. SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 5/8 - 5 delle ultime 8 reti dell'Inter contro la Juventus in tutte le competizioni sono state realizzate su rigore.… - romeoagresti : #Juventus: #DelPiero questa sera sarà nuovamente allo Stadium // Alessandro Del Piero will be at the stadium today… - sportface2016 : #Inter, #Bonolis infiamma la gara con la #Juventus: “#Kostic pericolo numero 1? No, è l’arbitro” - Lex89691932 : RT @DiMarzio: La #RocNation, società di management che gestisce anche #Lukaku, ha preso le difese del belga dopo il finale concitato di #Ju… - pegnarol : Forse pochi sapevano che si chiamava Sergio, perché per tutti era stato 'Bobo' Gori... RIP -