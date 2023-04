Juventus-Inter, Abodi: “Razzismo insopportabile ovunque, tanto più su un campo di calcio” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Non si placheranno a breve le polemiche riguardanti i cori razzisti nei confronti di Romelu Lukaku durante la sfida di Coppa Italia tra Juventus ed Inter. A riguardo, anche il ministro dello sport, Andrea Abodi, tramite un tweet è Intervenuto su quanto accaduto. Abodi ha condannato ogni forma di Razzismo citando tutte le città della Serie A. Il #Razzismo è insopportabile ovunque, tanto più su un campo di calcio … su qualunque campo di calcio, a partire dagli stadi di #Roma #Torino #Milano #Monza #Bergamo #Cremona #Verona #Udine #Genova #LaSpezia #Bologna #Sassuolo #Firenze #Empoli #Napoli #Salerno #Lecce #RISPETTO ! — Andrea Abodi ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 aprile 2023) Non si placheranno a breve le polemiche riguardanti i cori razzisti nei confronti di Romelu Lukaku durante la sfida di Coppa Italia traed. A riguardo, anche il ministro dello sport, Andrea, tramite un tweet èvenuto su quanto accaduto.ha condannato ogni forma dicitando tutte le città della Serie A. Il #più su undi… su qualunquedi, a partire dagli stadi di #Roma #Torino #Milano #Monza #Bergamo #Cremona #Verona #Udine #Genova #LaSpezia #Bologna #Sassuolo #Firenze #Empoli #Napoli #Salerno #Lecce #RISPETTO ! — Andrea...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 5/8 - 5 delle ultime 8 reti dell'Inter contro la Juventus in tutte le competizioni sono state realizzate su rigore.… - romeoagresti : #Juventus: #DelPiero questa sera sarà nuovamente allo Stadium // Alessandro Del Piero will be at the stadium today… - sportface2016 : #Inter, #Bonolis infiamma la gara con la #Juventus: “#Kostic pericolo numero 1? No, è l’arbitro” - PaolofcimPaolo : RT @jrbasket2015: Molto male…la curva della #Juventus va chiusa #JuventusInter #Lukaku #Inter - toma_g9 : Che poi ormai Juventus-Inter sarà il main-event di Wrestelmania 40 si sapeva da tempo #JuveInter #Cuadrado #WWE -

L'agenzia di Lukaku: 'Razzismo disgustoso'. Solidarietà dall'Anderlecht e dal Belgio Il rigore, gli insulti razzisti, il cartellino giallo e il caos. È successo di tutto in Juve - Inter e dopo l'espulsione (per doppia ammonizione) di Romelu Lukaku la RocNations, l'agenzia guidata ...Juventus Juventus, Bremer si scusa per l'errore contro l'Inter Per colpa del suo (ingenuo) fallo di mano nei secondi finali del match, la Juventus è stata costretta la pareggio nella gara d'andata della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter. Un errore grave che ha macchiato una prestazione, fino al momento del tocco di mano, ... Lukaku, Inzaghi e il giallo da togliere Il precedente di Lookman non esiste Simone Inzaghi nella concitata conferenza stampa post partita fra Juventus e Inter valida per la semifinale di andata di Coppa Italia ha richiamato un importante precedente per provare spingere la ... Il rigore, gli insulti razzisti, il cartellino giallo e il caos. È successo di tutto in Juve -e dopo l'espulsione (per doppia ammonizione) di Romelu Lukaku la RocNations, l'agenzia guidata ...Per colpa del suo (ingenuo) fallo di mano nei secondi finali del match, laè stata costretta la pareggio nella gara d'andata della semifinale di Coppa Italia contro l'. Un errore grave che ha macchiato una prestazione, fino al momento del tocco di mano, ...Simone Inzaghi nella concitata conferenza stampa post partita fravalida per la semifinale di andata di Coppa Italia ha richiamato un importante precedente per provare spingere la ... Juventus-Inter, gazzarra indegna: bisogna calmarsi Tuttosport Pagina 3 | Juventus-Inter, gazzarra indegna: bisogna calmarsi Detto ciò, la Juventus è sembrata più lucida e pronta ad affrontare una sfida decisiva, sicura delle sue forze al punto da concedere all’Inter uno sterile possesso, concentrando nelle fiammate ... Pagelle Juventus-Inter: Bremer (5) ingenuo, Di Maria solo un colpo (5) Lautaro (5) sparito Una pennellata d’autore subito, con il diagonale parato da Handanovic. Poi mette via tavolozza e cavalletto e va a spasso in cerca di ispirazione. Prima che diventi l’uomo in meno, Allegri lo toglie. Detto ciò, la Juventus è sembrata più lucida e pronta ad affrontare una sfida decisiva, sicura delle sue forze al punto da concedere all’Inter uno sterile possesso, concentrando nelle fiammate ...Una pennellata d’autore subito, con il diagonale parato da Handanovic. Poi mette via tavolozza e cavalletto e va a spasso in cerca di ispirazione. Prima che diventi l’uomo in meno, Allegri lo toglie.