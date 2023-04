Juventus-Inter 1-1, cinque dati statistici che potresti non sapere (Di mercoledì 5 aprile 2023) Juventus-Inter si conclude 1-1, con gol al 95? e tre espulsioni. Non sono però i cartellini rossi i principali dati statistici che emergono dal pareggio in extremis conseguito ieri in Coppa Italia. SEI – I gol segnati da Juan Guillermo Cuadrado all’Inter, sua vittima preferita in carriera, in ventisei partite fra Fiorentina e Juventus. Questo è il primo in sei presenze in Coppa Italia, mentre dei cinque in Serie A quattro sono coi bianconeri e due coi viola. Staccate ulteriormente Cagliari e Torino, seconde e colpite quattro volte a testa. NOVE – Le volte che Romelu Lukaku ha sfidato la Juventus in carriera, oltre che con l’Inter anche con Chelsea e Manchester United. L’unico suo altro gol era del 15 maggio 2021, anche lì su rigore in ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 5 aprile 2023)si conclude 1-1, con gol al 95? e tre espulsioni. Non sono però i cartellini rossi i principaliche emergono dal pareggio in extremis conseguito ieri in Coppa Italia. SEI – I gol segnati da Juan Guillermo Cuadrado all’, sua vittima preferita in carriera, in ventisei partite fra Fiorentina e. Questo è il primo in sei presenze in Coppa Italia, mentre deiin Serie A quattro sono coi bianconeri e due coi viola. Staccate ulteriormente Cagliari e Torino, seconde e colpite quattro volte a testa. NOVE – Le volte che Romelu Lukaku ha sfidato lain carriera, oltre che con l’anche con Chelsea e Manchester United. L’unico suo altro gol era del 15 maggio 2021, anche lì su rigore in ...

