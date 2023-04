Juventus-Inter (1-1): Bremer ‘salva’ Inzaghi, punito dal solito Allegri (Di mercoledì 5 aprile 2023) Juventus-Inter ha un (semi)finale agrodolce, che almeno evita l’amara beffa firmata Allegri. L’1-1 di Lukaku dal dischetto a tempo praticamente scaduto, prima dell’espulsione e soprattutto della rissa a partita finita, non risolve i problemi di Inzaghi ma dà comunque un po’ di fiducia in vista del ritorno a San Siro. Di seguito l’analisi tattica di Juventus-Inter in Coppa Italia Pre-Game Analysis: il modulo e le scelte di Inzaghi FORMAZIONE – Ecco il 3-5-2 di partenza dell’Inter scelto da Simone Inzaghi per affrontare la Juventus in Coppa Italia: 1 Handanovic ©; 33 D’Ambrosio, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez. In-Game Analysis: ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 5 aprile 2023)ha un (semi)finale agrodolce, che almeno evita l’amara beffa firmata. L’1-1 di Lukaku dal dischetto a tempo praticamente scaduto, prima dell’espulsione e soprattutto della rissa a partita finita, non risolve i problemi dima dà comunque un po’ di fiducia in vista del ritorno a San Siro. Di seguito l’analisi tattica diin Coppa Italia Pre-Game Analysis: il modulo e le scelte diFORMAZIONE – Ecco il 3-5-2 di partenza dell’scelto da Simoneper affrontare lain Coppa Italia: 1 Handanovic ©; 33 D’Ambrosio, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez. In-Game Analysis: ...

