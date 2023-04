Juventus-Inter (1-1): analisi tattica e considerazioni (Di mercoledì 5 aprile 2023) analisi tattica di Juventus-Inter, primo round della semifinale di Coppa Italia. Il percorso nella competizione è molto importante per entrambe le squadre perché rappresenta, realisticamente, l’obiettivo per vincere un trofeo importante in una stagione difficile per motivi diversi. Vediamo insieme le scelte dei due tecnici per questo eterno duello. analisi tattica Juventus-Inter: le formazioni ufficiali Allegri schiera la Juventus con il 3-5-1-1 più volte impiegato quando è disponibile Di Maria: Perin portiere di Coppa Italia e non solo confermato a difesa della porta; difesa a tre formata dai protagonisti (felici) delle ultime uscite ovvero Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado preferito a De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 5 aprile 2023)di, primo round della semifinale di Coppa Italia. Il percorso nella competizione è molto importante per entrambe le squadre perché rappresenta, realisticamente, l’obiettivo per vincere un trofeo importante in una stagione difficile per motivi diversi. Vediamo insieme le scelte dei due tecnici per questo eterno duello.: le formazioni ufficiali Allegri schiera lacon il 3-5-1-1 più volte impiegato quando è disponibile Di Maria: Perin portiere di Coppa Italia e non solo confermato a difesa della porta; difesa a tre formata dai protagonisti (felici) delle ultime uscite ovvero Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado preferito a De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic ...

