Juventus-Inter 1-1, a Cuadrado risponde Lukaku (Di mercoledì 5 aprile 2023) Termina 1-1 un derby d'Italia in Coppa acceso, accesissimo, soprattutto in un finale concitato dove è successo di tutto. Con ordine: nel primo tempo parte meglio la Juve che sfiora il vantaggio con Di Maria, parata di Handanovic. L'Inter risponde con una punizione di Dimarco parata da Perin ma il portiere della Juve si esalta su conclusione di Brozovic. Nella ripresa, l'Inter fa la partita e attacca, Mkhitaryan va vicino al vantaggio ma manda di un soffio a lato, Cuadrado riceve un buon pallone sul secondo palo e in diagonale batte Handanovic.Finale convulso, Bremer commette fallo di mano in area, calcio di rigore che Lukaku, entrato nella ripresa, trasforma per l'1-1 al 94'. Esultanza esagerata per il belga che, già ammonito, riceve il secondo giallo e viene espulso. Al fischio finale si accende un ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 5 aprile 2023) Termina 1-1 un derby d'Italia in Coppa acceso, accesissimo, soprattutto in un finale concitato dove è successo di tutto. Con ordine: nel primo tempo parte meglio la Juve che sfiora il vantaggio con Di Maria, parata di Handanovic. L'con una punizione di Dimarco parata da Perin ma il portiere della Juve si esalta su conclusione di Brozovic. Nella ripresa, l'fa la partita e attacca, Mkhitaryan va vicino al vantaggio ma manda di un soffio a lato,riceve un buon pallone sul secondo palo e in diagonale batte Handanovic.Finale convulso, Bremer commette fallo di mano in area, calcio di rigore che, entrato nella ripresa, trasforma per l'1-1 al 94'. Esultanza esagerata per il belga che, già ammonito, riceve il secondo giallo e viene espulso. Al fischio finale si accende un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 5/8 - 5 delle ultime 8 reti dell'Inter contro la Juventus in tutte le competizioni sono state realizzate su rigore.… - romeoagresti : #Juventus: #DelPiero questa sera sarà nuovamente allo Stadium // Alessandro Del Piero will be at the stadium today… - sportface2016 : #Inter, #Bonolis infiamma la gara con la #Juventus: “#Kostic pericolo numero 1? No, è l’arbitro” - EFF8T : RT @pap1pap: Stasera il capitano della Juventus giustificava l'espulsione e cuadrado, nero, rincorreva l'arbitro per far dare il secondo gi… - Vittoriog82 : RT @sportface2016: #JuventusInter Danilo: Esultanza irrispettosa di Lukaku, rosso giusto' -