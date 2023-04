Juventus, comunicato dopo gli episodi di razzismo: «Collaboreremo con le forze dell’ordine» (Di mercoledì 5 aprile 2023) Anche la Juventus prende posizione dopo i gravi episodi di razzismo nei confronti di Romelu Lukaku durante la semifinale di andata di Coppa Italia. Il razzismo non ammette mezze misure. episodi DI razzismo – “Juventus Football Club, come sempre, sta collaborando con le forze dell’ordine per individuare i responsabili di gesti e urla razzisti verificatisi ieri sera. Anche in questo caso nei confronti dei responsabili sarà applicato il “Codice di Gradimento”. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati Leggi su inter-news (Di mercoledì 5 aprile 2023) Anche laprende posizionei gravidinei confronti di Romelu Lukaku durante la semifinale di andata di Coppa Italia. Ilnon ammette mezze misure.DI– “Football Club, come sempre, sta collaborando con leper individuare i responsabili di gesti e urla razzisti verificatisi ieri sera. Anche in questo caso nei confronti dei responsabili sarà applicato il “Codice di Gradimento”. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoneTogna : “#Lukaku è stato oggetto di deprecabili insulti razzisti da parte dei tifosi della #juventus. Questo non può essere… - DiMarzio : La #RocNation, società di management che gestisce anche #Lukaku, ha preso le difese del belga dopo il finale concit… - sportface2016 : +++Comunicato ufficiale #Inter: 'Il calcio non ha nulla a che vedere con quanto visto negli ultimi minuti contro la… - MBrugnolotti : RT @__SSam__7: Bravo coglione e qual è stato il risultato alla fine? Partita che si ferma, capitano dell’Inter che dà ragione al giocatore… - MondoBN : CASO LUKAKU, La condanna della Juve: “Stiamo c -